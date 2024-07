Alex Marangon i due sciamani sono scomparsi | Ma qui nessuno gli ha fatto male

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) I due. Il medico curandero colombiano Johnni Daniel Benavides Alvarez e il suo compagno non si trovavano nell’abbazia di Santa Bona a Vidor quandoarrivati i carabinieri per. Anche sestati gli ultimi a vederlo perché lo hanno seguito durante la crisi dovuta all’assunzione dell’ayahuasca e del veleno di rana. Il curandero e il suo assistente durante la cerimonia del Sol de Putumayo hanno seguitoall’esterno, dove era acceso un braciere con oli profumati e calmanti. Le testimonianze raccontano che il barista 25enne si è alzato per spostarsi all’esterno del locale. I due curanderi volevano parlarci ma lui non conosceva lo spagnolo. Così sirivolti a un giovane all’esterno: «Mi hanno chiesto di fare da interprete».