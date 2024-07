Wind Breaker – Colui su cui puoi contare

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’anime tratto dal manga di Satoru Nii, è disponibile su Crunchyroll per un totale di 13 esplosivi episodi, carichi di scazzottate e riflessioni interiori, che analizzano anche i rapporti che costruiamo nella nostra vita tra un combattimento l’altra, utilizzando come esempio le vite degli scapestrati liceali. Prodotto dallo Studio CloverWorks, l’adattamento anime diè qui per stupire gli occhi e le emozioni. Quando il vento sceglie un combattente Sakura Haruka, ragazzo dal carattere impulsivo e dagli occhi affetti da eterocromia, si iscrive alla scuola liceale Fuurin, famosa per avere studenti dalle abilità accademiche non ottime, ma che sono abilissimi negli scontri corpo a corpo, specialmente per difendere la città. Emarginato per le sue differenze da una passato che sembra al quanto traumatico da ciò che è possibile vedere dai primi episodi, rappresenta il protagonista e “l’ideale” a cui tutti aspirano e si ispirano dopo averlo conosciuto.