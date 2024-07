Wimbledon 2024 Rybakina | Non sento la pressione cerco di concentrarmi su me stessa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Nonladi essere la giocatrice con il ranking più alto nel tabellone. Ci sono ancora molte buone giocatrici. La strada da fare per la finale è molto lunga”. Così Elenadopo essere approdata ai quarti di finale diin seguito al ritiro di Anna Kalinskaya per un problema fisico. “di guardare partita dopo partita. L’obiettivo è arrivare fino in fondo al torneo. Rispetto al 2022 ho molta più esperienza. Sono molto meno nervosa in campo emeno la. Nel 2022 con Jabeur ero troppo tesa all’inizio, poi sono riuscita a spuntarla crescendo piano piano nella partita”. Su Svitolina, prossima avversaria ai quarti: “E’ una giocatrice che sa leggere molto bene il gioco e sa difendersi molto bene.