Valeria Marini lotta per il bouquet alle nozze di Simona Ventura | Vergognosa Ma i fan la difendono

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel weekend del matrimonio die Giovanni Terzi è filato tutto liscio, a partire dall’abito-jumpsuit della presentatrice, come ormai di consueto firmato Atelier Emé, fino all’organizzazione della cerimonia e della festa. Un dettaglio però è rimbalzato sui social generando divertimento e ilarità: il lancio deldella sposa, che è finito nelle mani di! Solo che, stando al video e alla tempesta di commenti, sembrerebbe che la showgirl lo abbia strappato di mano a un’altra donna. È andata davvero così o ci diverte crederlo solo per questa gag oggettivamente irresistibile? Il lancio deldi, come di consueto, ha lanciato ilmentre si trovava di sp. È la sorte a decidere quale amica single della sposa se lo ritroverà in mano e secondo la tradizione è destinata a sposarsi entro l’anno.