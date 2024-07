Umbria Stefano Bandecchi si candida alla presidenza della Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Terni, 8 luglio 2024 –sicon Alternativa popolarequale è leader oltreché sindaco di Terni. Lo ha annunciato con un video su Instagram. Inla legislaturaterminerà a fine ottobre e le elezioni non sono state ancora fissate. Il centrodestra ha già annunciato la riturapresidente uscente Donatella Tesei, Lega, mentre il centrosinistra non ha ancora indicato un nome. Ap aveva ufficializzato latura di Riccardo Corridore, vicesindaco a Terni, che però ha fatto un passo indietro. Quindi l'annunciotura diha parlato di “politica estremamente fluida" ine di una “strategia estremamente intelligente” di Corridore in accordo con lui.