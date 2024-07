Terni operazione contro lo spaccio di cocaina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Diversi chili di droga al mese. È il risultato delle indagini dei carabinieri diche hanno portato a termine un'un presunto sodalizio criminale composto da albanesi, rumeni ed italiani dedito all'approvvigionamento e allo smercio diin città. A quello che gli inquirenti considerano il referente del sodalizio è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria altri nove soggetti a loro volta destinatari di provvedimenti cautelari nelle provincie die di Roma. L'indagine è stata avviata dai carabinieri tra il 2022 e il 2023 a partire dall'arresto di alcuni piccoli spacciatori. L'eterogeneo gruppo criminale - spiegano gli inquirenti in un comunicato - si è rivelato essere composto da quelli che, nell'ambito cittadino, sono risultati tra i principali "grossisti" accusati di essere in grado di importare e successivamente smerciare ingenti quantitativi diche gli indagati riuscivano a far giungere nel ternano, anche da fuori regione.