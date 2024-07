Scappa ad un controllo e lancia droga dal finestrino arrestato a Gricignano di Aversa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024)di. I carabinieri hannoun 40enne trovato cone contanti in auto. L’uomo alla guida di una Renault Twingo appena ha incrociato la pattuglia dei carabinieri, si è coperto il volto. I militari insospettiti, hanno invertito il senso di marcia in via madonna dell’Olio per fermare e controllare il veicolo che nel frattempo aveva continuato la mancia con andatura sempre più sostenuta. Raggiunto e invitato a fermarsi il conducente ha iniziato ad effettuare manovre spericolate perre aldurante le quali è stato vistore dalalcune borsette. L’inseguimento, continuato anche nel comune di Cesa e Carinaro è terminato addove la Renault Twingo in fuga si è scontrata con una Ford Ka finendo la corsa contro un muro vicino ad un armadio Telecom.