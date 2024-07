Quando si dice di voler fare sul serio e se ne da subito dimostrazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sir Keir Starmer, nuovo primo ministro della Corona Inglese, ha bruciato le tappe e, già da ieri, si è messo al lavoro. Quanti si erano preoccupati per l’impostazione tipo che il nuovo Primo Ministro avrebbe tentato di dare al suo esecutivo, almeno per il momento possono stare tranquilli e arretrare di un passo. Starmer e un personaggio che incarna bene l’uomo di partito di una certa sinistra d’Oltremanica. Figlio di operai, tutto quanto ha realizzato l’ha fatto con il suo lavoro. Non l’ha dato a vedere solo per un senso del pudore, inteso nella migliore delle sue interpretazioni. Del resto è un suddito di Re Carlo III°,cresciuto all’ombra della Corona, senza avere ascendenti o trascorsi coloniali o altri quarti sociali che, alla fine, poco o niente avrebbero aggiunto al suo spessore di politico di professione Incarna con buona probabilità una delle figure tipo descritte da Karl Marx.