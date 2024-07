Pesce ritirato dal mercato per rischio di mercurio | i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il ministero della Salute ha provveduto a ritirare dalun prodotto diper la riscontrata presenza al suo interno di eccessivoche può portare a dei rischi per la salute umana. Nel documento pubblicato dal dicastero in data 3 luglio 2024 si legge che il richiamo interessa diversi tranci dispada che vengono venduti nei supermercati italiani sfusi e surgelati in pezzi di forma irregolare. Propri quest’ultimo aspetto rende più difficile identificare i prodottidal richiamo che, tuttavia, possono essere riconosciuti mediante marchio e lotto.dalper ilCosì come riportato sul sito del ministero della Salute nell’apposita sezione dedicata ai richiami alimentari, ildalcorrisponde a un prodotto venduto sfuso con il marchio DIMAR.