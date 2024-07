Pericolo di crollo | chiude un’altra attività del lungomare partenopeo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel pomeriggio di giovedì 4 luglio, un’ulteriorecommerciale sulha dovutore temporaneamente a causa di problemi di sicurezza. La decisione riguarda “In Arte Vesuvio”, un noto punto di riferimento culturale e di ristorazione situato al numero 40 di via Generale Orsini. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle condizioni deteriorate dei sottobalconi e del cornicione dell’edificio prospiciente Largo Nazario Sauro e via Raffaele De Cesare. ? L’intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dall’Ufficio Tecnico del Comune di Napoli, dalla Polizia Municipale e dalla Napoli Servizi, ha portato al transennamento dell’area antistante il locale. È stato vietato l’accesso a “In Arte Vesuvio” e ai condomini è stato imposto il divieto di affaccio dai balconi, fino a quando non saranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza, garantendo così la pubblica e privata incolumità.