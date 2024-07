Parigi 2024 volley | i convocati di Velasco e De Giorgi per i tornei olimpici

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Federha comunicato l’elenco completo delle convocate di Julioe deidi Fefé Deper idialle Olimpiadi di: ecco dunque di seguito la lista delle azzurre e degli azzurri che vedremo impegnati in Francia nella rassegna a Cinque Cerchi. C’era grande attesa di conoscere i nomi scelti dai ct per comporre le due nazionali, dodici più una riserva per le donne, dodici più una riserva per gli uomini. Andiamo a scoprire di chi si tratta nel dettaglio. L’Italfemminile presenta le palleggiatrici Carlotta Cambi e Alessia Orro, le schiacciatrici Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi (capitano), Marina Lubian e Sarah Fahr, le opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, il libero Monica De Gennaro, mentre la tredicesima è Ilaria Spirito (libero).