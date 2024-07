Orrore a Manhattan | donna trovata morta in un sacco di plastica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il corpo di unadi 31 anni, Yazmeen Williams, è stato rinvenuto avenerdì pomeriggio, rinchiuso in un grossonero dell’immondizia. La polizia ha scoperto il cadavere sul marciapiede di fronte al numero 207 della 27 Street, a Kips Bay, nella zona di Gramercy Park. Laè stata uccisa con un colpo di pistola alla testa, sparato da distanza ravvicinata, come in un’esecuzione. Il ritrovamento ha sconvolto la comunità locale. Yazmeen Williams era stata sistemata assieme ad altri rifiuti, un gesto macabro che ha reso la scena del crimine ancora più inquietante. Quando la polizia ha informato la madre della vittima, questa ha avuto un malore e si è sentita male. Le indagini hanno subito preso una svolta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.