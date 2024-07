Olanda-Inghilterra Bellingham e il precedente polemico con l’arbitro Zwayer | Truccava le partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) I media inglesi non hanno preso bene la designazione di Felixcome arbitro di. Il motivo è legato a unmolto negativo con Jude, indiscussa stella dei Tre Leoni, riguardante il 2021 quando l’attuale tuttocampista del Real Madrid era ancora al Borussia Dortmund. Andò su tutte le furie dopo una partita persa contro il Bayern Monaco per 3-2 e diretta con una serie di errori gravissimi proprio da, tanto da arrivare a dichiarare: “Da un arbitro chele, cosa ti aspetti?”. Per questa frase, ricevette una multa da 40.000 euro e scattò un’indagine da parte della polizia tedesca. La frase di, a ogni modo, non è lontana dalla realtà: nel 2005tedesco fu coinvolto nel caso Hoyzer e ammise di aver accettato un pagamento di 300 euro per una partita in cui era all’epoca guardalinee, venendo squalificato per sei mesi (il tutto fu insabbiato dalla federcalcio tedesca, ricorda Marca).