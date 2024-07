Nuovo sciopero in Leonardo proclamato da Fim Cisl e Fiom Cgil

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Spezia, 8 luglio 2024 - Fimhannouninex Oto Melara. La mobilitazione, approvata oggi in assemblea, riguarda le problematiche evidenziate già negli ultimi mesi dalle Rsu Fim, rispetto alle inadeguate o mancate risposte dell'azienda in riferimento all'aggiornamento sulla trattativa delobiettivo premio Team officina; orario turni; situazione di tensione nei reparti produttivi; trasferte; mensa e parcheggi; spazi relativi ad uffici e spogliatoi; relazioni sindacali. Fimquindi proclamanodegli straordinari dalla data di oggi e un'ora dinelle giornate di martedì 9 luglio, giovedì 18 luglio e venerdì 19 luglio. Losi articolerà dalle 9,30 alle 10 e dalle 10,30 alle 11 per primo turno e normalisti; dalle 20 alle 20,30 e dalle 21 alle 21,30 per il secondo turno.