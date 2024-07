No della procura alla revoca dei domiciliari a Toti Il Riesame si riserva

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI - Si è conclusa in tribunale a Genova, dopo circa due ore, l'udienza delsulladeial presidenteRegione Liguria - oggi sospeso - Giovanni. Il governatore era stato arrestato il 7 maggio scorso con l'accusa di corruzione. La, ha spiegato il suo difensore, l'avvocato Stefano Savi, è rimasta ferma sulle sue posizioni di nonmisura cautelare. Pericolo di reiterazione del reato e il bisogno di ulteriore tempo per individuare altri soggetti da sentire sono stati gli argomenti utilizzati dai pm per mantenere invariata la misura. I giudici entro un paio di giorni dovrebbero pronunciarsi in merito. Il difensore del governatore, invece, ha sostenuto che "non sussistono più i requisiti per mantenere la misura in atto o comunque potrebbero sussistere in forma attenuata.