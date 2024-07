LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-6 4-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | fasi cruciali del secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-RUNE (3° MATCH DALLE 14.30) 15-0 Non passa il rovescio lungolinea del francese. 5-3 BREAK! Seconda folle del francese, che commette il terzo doppio fallo. Il toscano serve ora per il set. 15-40 Due palle break. Risposta splendida dell’azzurro, che rifinisce poi a rete. Eccole le chance. 15-30 Pasticcio a rete di, che sbaglia una comoda volèe di dritto. 15-15 Che seconda che ha tirato il tennista di Lione. 0-15 Splendido il lob in avanzamento di rovescio di Lorenzo. 4-3 Game. Ottima seconda esterna dell’azzurro. 40-15 Scappa via il dritto dal centro del francese. 30-15valuta male il rimbalzo e commette il gratuito con il dritto.