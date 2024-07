Le lacrime di Roberto Baggio contagiano anche Schevchenko e Zanetti VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024)si commuove. Il pubblico lo acclama mentre raggiungeper abbracciarli. Lesono inarrestabili, condivise dai tre campioni, avversari sul campo, amici nella vita, miti viventi per milioni di sportivi in tutto il mondo. L’emozionante incontro è avvenuto a Novara, dove il Divin Codino ha partecipato a Operazione Nostalgia nonostante si facciano ancora sentire nell’animo gli effetti della brutale aggressione subita da una banda di rapinatori mentre era in casa stava guardano Italia-Spagna con la famiglia. E’ stata la sua prima apparizione in pubblico dopo la violenta rapina. La partita che fatto scendere di nuovo in campo alcune stelle del calcio tra gli Anni 90 e 2000 ha richiamato appassionati da tutto il Nord Italia, presenti, alcuni soprattutto, per manifestare vicinanza e stima all’eterno numero 10.