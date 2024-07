L’ascesa di Sunnei dai social media alle passerelle della Moda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) ESPERTI E ADDETTI ai lavori ne sono convinti: in un periodo storico buio per il settoree del lusso – lo dimostrano, tra l’altro, i continui cambi di direttori creativi al vertice dei grandi brand e i fatturati in caduta libera già dal 2023 – le loro collezioni sono un’autentica boccata d’aria fresca. Il francese Loris Messina e il calabrese Simone Rizzo, co-fondatori, nel 2015, di, marchio indipendente diunisex con sede a Milano, sono stati definiti dalla temuta testata Vogue Runway "mercuriali e imprevedibili", con un senso dell’umorismo nerd in grado di rendere le loro sfilate "un momento di intrattenimento intelligente, in mezzo ad altre non ugualmente intelligenti". Qualcun altro li considera il marchio dimilanese più originale dopo Prada.