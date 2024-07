Incidente tra moto in Francia | muoiono due italiani Domenico Consoli abitava a Oggiono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Lecco), 8 luglio 2024 –e Fabrizio si sono scontrati in sella alle lorociclette durante un giro in. Sono morti entrambi., aveva 58 anni, era un operaio e. Con lui, sulla parte posteriore del sellino della sua, c'era una donna milanese che ora è ricoverata in condizioni molto gravi. Fabrizio Arlotto di anni invece ne aveva 56, era papà di due figlie ed era titolare di una tabaccheria ed edicola a San Defendente di Cervasca, in provincia di Cuneo. L'è successo domenica scorsa a di Beaujeu, piccolo paese d'oltralpe del dipartimento del Rodano. nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. I duecilistiviaggiavano uno in una direzione, l'altro in quella opposta.