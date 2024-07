Incidente sulla pista da motocross | muore pilota 60enne

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) Undi circa 60 anni è caduto lungo unadi moto cross ed è rimasto senza vita: i presenti sono rimasti tutti stupiti Una sabato tragico a Comines dove,diKomen-Warneton, un uomo di sessant’anni è morto. Il motociclista stava regolarmente facendo i suoi giri durante una gara evento che era in corso durante il weekend, quando a un certo punto si è reso protagonista di un brutto: “Si era appena alzato dalla tavola, una specie di rampa che ci permette di saltare e andare molto in alto. È andato tutto liscio. Quando è tornato giù, però, ha superato una piccola fossa e ha perso il controllo. A quel punto è caduto ed è rimasto a terra. Abbiamo capito subito che non andava bene“. Sessantenne cade da(Pixabay) – Notizie.