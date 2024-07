I giocatori inglesi adorano Southgate dice Shaw di nuovo in forma

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024) 2024-07-08 16:54:36 Breaking news: Lukeè sconcertato dalle critiche rivolte a Garethe afferma che i“lo amano”.è stato criticato per alcune prestazioni deludenti dei Three Lions durante Euro 2024, ma ha comunque guidato la squadra alla terza semifinale negli ultimi quattro tornei principali., che è tornato in campo dopo un infortunio al tendine del ginocchio nella vittoria ai rigori di sabato contro la Svizzera, è in lizza per un posto da titolare nella semifinale di mercoledì contro l’Olanda. Interrogato su, il terzino sinistro del Manchester United ha detto: “Non capisco le critiche. Quello che ha fatto per il paese e per noi, ci ha portato al livello successivo. Nessun allenatore ha avuto tanto successo quanto lui di recente.