Giacomo Bozzoli riconosciuto da una receptionist | i dettagli dov’è successo

(Di lunedì 8 luglio 2024) In un sorprendente sviluppo del caso di, latitante da una settimana dopo essere stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio, ladell’Hard Rock Hotel di Marbella, una rinomata località turistica nel sud della Spagna, avrebbeil 39enne bresciano tra i clienti della struttura.si sarebbe registrato nell’hotel il giorno prima del verdetto della Cassazione, il che suggerisce una pianificazione meticolosa della sua fuga.ricercato ovunque: ora siamo ad una svolta Gli inquirenti hanno intensificato le ricerche e hanno richiesto di visionare i video delle telecamere di sicurezza dell’Hard Rock Hotel per confermare la presenza di. Oltre a questo, stanno analizzando i filmati di un albergo a Cannes, dove il latitante si sarebbe fermato precedentemente in compagnia della moglie e del figlio.