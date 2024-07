Farmaci dimagranti una minaccia esistenziale per l’industria alimentare E un affare per le Multinazionali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Hanno iniziato a pubblicizzarlo (involontariamente) le star del cinema e della Tv che hanno confessato di averne fatto uso per perdere peso. Poi è stata la volta degli influencer. E ora è diventato un prodotto urilizzato a livello globale, creando problemi di vario genere innanzitutto ai malati di diabete, che hanno cominciato ad avere difficoltà di reperimento. Stiamo parlando dell’Ozempic, il farmaco a base di semaglutide indispensabile per chi soffre di diabete, ma conosciuto anche per i risultati che permette di raggiungere in abbinamento con le diete ipocaloriche. Gli effetti di questo farmaco su chi ne fa uso per asciugare il proprio fisico sono ormai noti, tanto da avere creato un neologismo: il “viso Ozempic“, cioè l’aspetto emaciato e poco sano che assume il volto di chi utilizza il farmaco per ritrovare la linea.