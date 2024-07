F1 | nel primo teaser trailer italiano del film Brad Pitt sfreccia in pista VIDEO

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 8 luglio 2024) F1, ildedicato alla Formula 1, sarà disponibile nelle sale dal 27 Giugno 2025, ma un’opera diretta da Joseph Kosinski con protagonistachesopra le musiche composte da Hans Zimmer non può non generale hype collettivo e Warner Bros per allietare la nostra attesa ha rilasciato il. Nel breve, sul ritmo pieno di carica ed energia di We Will Rock You, vediamo il personaggio dipronto a prendersi ilposto ad ogni costo, ideando il veicolo perfetto per tagliare il traguardo. Mentre segue tutte le fasi di un giro in, dal pit stop ai giri di prova, vedendo questovivremo l‘emozione di essere nel retroscena di un vero Gran Premio. I fan delle corse riconosceranno già da questo brevei celebri percorsi dei Gran Premi di Formula 1 che sono stati utilizzati per le riprese fatte proprio durante le vere gare per rendere la pellicola ancora più realistica, inoltre, proprio il regista, Kosinski, ha lavorato accanto ad esperti e tecnici della Formula 1 per dare il meglio di sè al