Cinquanta tonnellate di rifiuti e cadaveri congelati nel campo più in alto sull’Everest | i lavoratori iniziano a raccogliere ma ci vorranno anni

(Di lunedì 8 luglio 2024) C’è un grande lavoro e dispiegamento di uomini nelpiùdell’Everest. La squadra di militari e sherpa finanziata dal governo nepalese ha rimosso sino ad ora 11di, quattroe uno scheletro, ma il capo-squadra della spedizione, Ang Babu, ha detto che potrebbero esserci fino 50diancora al Colle Sud, l’ultimoprima della vetta. Ciper ripulire la zona. Negli ultimiil Governo ha imposto l’obbligo agli scalatori di riportare ia valle. La misura ha ridotto in modo significativo la quantità diabbandonati. “Ilasciati lì sono per lo più vecchie tende, – ha detto Babu – alcune confezioni di cibo e cartucce di gas, bombole di ossigeno, pacchi tenda e corde utilizzate per l’arrampicata e per legare le tende“.