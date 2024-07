Ciclista ucciso da auto contromano | Addio Paride ci mancherai tanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Amava il ciclismo,Fattori. E proprio mentre era in sella alla sua bici è avvenuta la tragedia. È morto sul colpo il 54enne cicloamatore travolto sabato da un’sulla Marecchiese a Novafeltria. Nel terribile incidente è rimasto gravemente ferito anche l’amico che stava pedalando insieme a lui: ha riportato numerose fratture (anche ad alcune costole e a una scapola), è ricoverato in medicina d’urgenza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena ed è in prognosi riservata. I due amici stavano rientrando a casa dopo un lungo giro in bici quando, intorno alle 18,30 di sabato, sono stati investiti da una donna al volante di una Ford, che ha sbandato invadendo l’altra carreggiata. Per Fattori non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. La notizia della tragedia si è diffusa velocemente a Villa Verucchio, dove il 54enne viveva con la moglie e il figlio di 25 anni.