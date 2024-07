Caso Ferrerio perché e di quanto è stata ridotta la pena per Passalacqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bologna, 8 luglio 2024 -in appello laper Nicolò, il 24enne accusato del brutale pestaggio che l’11 agosto del 2022 ha ridotto in coma irreversibile il 21enne bolognese Davide, aggredito mentre si trovava in vacanza a Crotone per un tragico scambio di persona. Il giudice della Corte d’appello di Catanzaro infatti ha ridotto la condanna di primo grado (20 anni e 4 mesi) a 12 anni e 8 mesi, con rito abbreviato. Ma il reato contestato, quello di tentato omicidio, è rimasto. Èeliminata un’aggravante (quella di avere compiuto il gesto davanti a minorenni, l’allora diciassettenne Martina Perugino, la ragazza “contesa” trae un misterioso corteggiatore scambiato per, nel frattempo messa alla prova dal tribunale dei minorenni per concorso anomalo in tentato omicidio) e per il resto confermata la sentenza di primo grado.