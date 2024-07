Calciomercato Milan Cesc Fabregas vuole Luka Romero al Como La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 8 luglio 2024)l’attaccante rossoneroal: l’ex Lazio piace anche in Spagna. Laè finito nuovamente nel mirino dele dopo il tentativo, non andato a buon fine, avanzato nel mercato di gennaio, questa volta il club lombardo potrebbe affondare una volta per tutte il colpo. Dopo una stagione vissuta in prestito in Spagna all’Almeria, l’argentino è tornato al. Per il giovane classe 2004, però, nel club rossonero, al momento, non c’è spazio. Ecco che allora, ildistarebbe cercando di affondare il colpo per rinforzare e rendere ancora più competitiva la formazione, con l’obiettivo di ottenere la salvezza. La stagione diin Spagna è stata buona e il trequartista ha collezionato 13 presenze per un totale di 434 minuti e 3 goal messi a segno.