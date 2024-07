Aiuto vuole uccidersi’ ma era un ladro in fuga dal balcone Un arresto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiChiamano i carabinieri per un tentato suicidio ma quando i militari arrivano sul posto si rendono invece conto che l’uomo attaccato al cornicione era unche, sorpreso dal vicinato, aveva tentato lainterrotta, poi, dall’altezza del terzo piano. E’ accaduto ieri sera, a Castellammare di Stabia (Napoli). E il tutto è stato anche immortalato dai cellulari. “Un uomo sta tentando il suicidio,lanciarsi dal!”: questa la segnalazione arrivata alla centrale operativa. L’appartamento in questione è un terzo piano di via San Catello e quando i militari arrivano sul posto le urla si mescolano tra chi è disperato e chi invece è arrabbiato. Sul cornicione – aggrappato – un uomo sulla quarantina mentre dalle finestre e in strada persone che chiedono a gran voce ai carabinieri di arrestarlo.