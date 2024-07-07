Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 10:30 (Di domenica 7 luglio 2024) Viabilità 7 LUGLIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E PONTINA PRIMI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI IN CHIUSURA PROSEGUE LO DEL TRASPORTO PUBBLICO, AGITAZIONE DURERA 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO. IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE NON SARÀ GARANTITO DALLE 20,30 ALLE 0,30.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 09:30 - NEL LAZIO, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E PONTINA PRIMI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI IN CHIUSURA PROSEGUE LO DEL TRASPORTO PUBBLICO, AGITAZIONE DURERA 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 08:30 - INFINE RICORDIAMO LA CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI CON RELATIVE DEVIAZIONI PER LE LIEE BUS DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. NEL LAZIO, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE NON SARÀ GARANTITO DALLE 20,30 ALLE 0,30. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 07:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA IL NODO A1 A24 E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE IN CHIUSURA PROSEGUE LO DEL TRASPORTO PUBBLICO, AGITAZIONE DURERA 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO. romadailynews
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