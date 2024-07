Veicoli elettrici nasce la stazione In via Pisana il primo distributore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) La primadi servizio con colonnine di ricarica di Scandicci sarà in via. In questi giorni, l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla richiesta di potenziamento dell’impianto di distribuzione carburanti che si trova in località Olmo. La pensilina delsarà coperta con pannelli solari fotovoltaici e ci saranno anche le colonnine di ricarica per le vetture. L’arrivo di queste colonnine rappresenta una svolta. Attualmente, sul territorio ci sono solo alcuni punti nell’area dei Pratoni, parcheggio dei mezzi pesanti che scaricano e caricano merci ai magazzini Unicoop (ma, in base a quello che raccontano i residenti, pare siano sempre ‘invase’ dai camion, tanto che è praticamente impossibile ricaricare), o nel parcheggio dei supermercati sempre Coop di Vingone e Ponte a Greve, sul territorio di Firenze.