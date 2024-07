Un giorno all’avventura Arriva ApuanTrek ‘Alla scoperta della natura‘

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Si parte questa mattina alle 8 dal parcheggio dietro il teatro di Ponte a Moriano, luogo del ritrovo, per vivere una giornata festiva a stretto contatto con la natura apuana e la sua storia, grazie alla escursione storico naturalistica e fotografica diche prevede, oltre al semplice cammino escursionistico, anche la visita alla Casa Museo di Fosco Maraini, il giro del Monte Rovaio, dove si consumò il sacrificio dei giovani partigiani del Gruppo Valanga, e un passaggio per scoprire le incisioni rupestri dei Pennati. Possibilità d’incontro per l’escursione anche alle 9 alla chiesa dell’Alpe di Sant’Antonio, nel comune di Molazzana. "Mieko Namiki l’ultima moglie Fosco Maraini - spiega la guida ambientale escursionistica di, Stefano Pucci -, ci accoglierà nella sua casa a Pasquigliora e ci racconterà di Fosco;.