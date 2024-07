Tim Summer Hits 2024 | scaletta e cantanti della seconda puntata su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 7 luglio 2024) Tima Roma su Rai 1, piazza del Popolo, conduttori, artisti, cast, ospiti, ordine di esibizione, location, canzoni Questa sera, domenica 7 luglio, su Rai 1 e Radio 2 va in onda da piazza del Popolo a Roma ladel Tim, la rassegna musicale dell’estate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. In tutto quattro appuntamenti su Rai 1 e Radio 2. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il best ofstagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata. Lo show si è svolto a Piazza del Popolo da martedì 11 a venerdì 14 giugno.