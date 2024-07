Thuram piccolo allarme dopo Portogallo-Francia | le sue condizioni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024)fisico per Marcusal termine di, partita che ha decretato l’accesso alle semifinali di Euro 2024 la squadra transalpina. L’attaccante dell’Inter si è sottoposto ad esami.non ha giocato dal primo minuto, ma è entrato nei minuti conclusivi di secondo tempo, facendo dunque tutti i tempi supplementari ma non calciando i rigori. L’attaccante dell’Inter, spiega l’Equipe, ha avuto unfisico ai muscoli posteriori della coscia destra. Sabato lo stesso giocatore si è sottoposto a degli esami strumentali, ma fortunatamente nulla di preoccupante: Tikus sarà a disposizione dello stesso Didier Deschamps per la semifinale contro la Spagna. Ottime notizie anche per l’Inter e Simone Inzaghi: sabato 13 inizierà il ritiro precampionato dei nerazzurri campioni d’Italia.