Temptation Island l’ironica parodia della sigla fatta dai Gemelli di Guidonia | il video

(Di domenica 7 luglio 2024) Lo scorso 27 giugno è iniziata su Canale 5 l’undicesima edizione di, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Il programma dell’estate sta registrando un discreto successo in termini di share, segno che il format prodotto dalla Fascino PGT è tra le trasmissioni più apprezzate dal pubblico italiano. La prima puntata, infatti, ha raccolto davanti allo schermo più di tre milioni di spettatori con uno share del 24.9%, seguito dal 26.8% conquistato dal secondo appuntamento settimanale. Sui social, inoltre, gli utenti stanno esprimendo le proprie considerazioni sulle nuove sette coppie protagoniste di. Insomma, il successo del reality delle tentazioni è innegabile ed anche chi non è un fan accanitotrasmissione non può fare a meno di parlarne.