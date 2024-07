Stick di zucchine | sfiziosissimi come antipasto e come contorno

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 7 luglio 2024) Glidisono un snack sfizioso e appagante. Possiamo servirliper stuzzicare l’appetito. Sono semplicissimi da preparare e regalano tanta golosità. Per realizzarli dovremo preparare una panatura speciale a base di pangrattato e parmigiano grattugiato. Non sono fritti, ma cuociono in forno, per cui sono leggeri e salutari. In cottura, si forma una crosticina dorata che scricchiola tra i denti. Il loro aspetto è talmente invitante che convincerà anche i più piccoli all’assaggio. Proprio loro, solitamente restii a consumare verdure, faranno addirittura il bis! Scegliamo ortaggi biologici e a chilometro zero, meglio ancora se dell’orto. Una volta tolta la parte spugnosa all’interno sono ottime anche quellegrandi, sarà più facile ricavarne degliperfetti.