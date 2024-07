Sollicciano sezioni distrutte dopo la rivolta in carcere Via al trasferimento di sessanta detenuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 –le lacrime per la morte del detenuto suicida, restano le macerie della. Intereallagateil necessario intervento dei vigili del fuoco per spegnere materassi, arredi e oggetti andati in fumo durante la dura contestazione dei ristretti. Protesta andata in scenache il popolo carcerario ha saputo della morte del giovane compagno, impiccatosi con le lenzuola nella propria cella (50esimo suicidio del 2024 nelle nostre carceri), ma che covava sotto la cenere da diversi giorni. Caldo, cimici, mancanza d’acqua avevano infatti esasperato gli animi, e nell’ultima settimanai gesti dimostrativi iavevano consegnato ai propri legali una lettera-esposto da consegnare in procura. E adesso, si apprende ancora dagli avvocati che ieri mattina –i problemi di giovedì – sono riusciti a riprendere i colloqui con i loro assistiti, a causa della devastazioni post sommossa sono iniziati i trasferimenti.