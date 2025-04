Quotidiano.net - Verdicchio delle Marche: Crescita e Sostenibilità nel Piano dell'Istituto Marchigiano

Dalle crisi si possono cogliere talvolta grandi opportunità. È una frase coniata da Giulio Tremonti all’epoca in cui era ministro’Economia. E c’è del vero. Ne è convinto Alberto Mazzoni, direttore di lungo corsotutela vini presieduto da Michele Bernetti. "Si sta concludendo un anno molto particolare per la produzione regionale. Da un lato infatti, la stagione climatica ha reso le condizioni agronomiche difficili. La primavera molto piovosa e un’ estate calda con frequenti fenomeni meteo hanno avuto come conseguenza che abbiamo affrontato unapiù ridotte vendemmie degli ultimi venti anni. Dall’altro lato, abbiamo convissuto con una forte spinta commerciale dovuta al periodo di entusiasmo post-pandemico, che si è però progressivamente esaurita con il rallentamento’ economia che stiamo vivendo ancora oggi".