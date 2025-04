Quotidiano.net - Donne al comando: l'ascesa delle imprenditrici nel settore vinicolo italiano

Leggi su Quotidiano.net

Sarà la vocazione, sicuramente l’innata politica del sorriso, ma anche una competenza consolidata che si esprime soprattutto nell’asset dell’enoturismo. Leche oggi si occupano di aziende vinicole, sia da produttrici che da manager, sono in netta. Qui non ci sono quote rosa da distribuire per decreto o per via amministrativa. Chi vale vola, chi è capace fa crescere l’azienda e conquista il mercato. Idem l’agricoltura in generale dove le aziende al femminile sono sempre più numerose. Il parterre è ampio, dal vino alla frutta, dalla zootecnica, all’orticoltura, c’è perfino una intera famiglia di mamme, figlie e nipoti che in Romagna produce luppolo per la birra. Orgogliose e determinate. Qualche numero per avere un’idea dello status quo. Oggi in Italia le, prevalentemente tra i 30 e i 40 anni, sono alla guida di più di un’impresa agricola su 4, per un totale di oltre 215mila aziende di piccole e grandi dimensioni.