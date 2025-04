Ilrestodelcarlino.it - Torna il Trail Running Camp: di crosa per i monti di Pennabilli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre giorni tutti di corsa ae in alta Valmarecchia, 70 chilometri in montagna seguendo le orme di uno dei più grandi atleti italiani della corsa in montagna, e "spalleggiati" da un marchio tecnico come North Face (e Saraghina occhiali sportivi). La seconda edizione del(da oggi a domenica 6 aprile) parte sulla scorta del successo riscontrato all’esordio e porta con sé anche una suggestiva novità: la corsa in notturna (13 km) salendo al rifugio Le Fontanelle del Monte Carpegna. Nutrizione, aspetti mentali, yoga fore treper 70 km complessivi (fino a 1.800 mt di dislivello, con ristori lungo i percorsi) sono alcuni dei "passi" che gli iscritti – che arriveranno da tutta Italia – compiranno nel. La "stella" è la superstar della corsa in montagna Henri Aymonod, 28enne valdostano,ione mondiale 2021 anche nella specialità vertical.