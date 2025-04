Area contaminata ma la bonifica funziona

Area ex Nuovo Pignone è una questione che si protrae ormai da molto tempo e la stiamo seguendo come amministrazione comunale. Gli interventi di bonifica sono in corso e stanno dando dei risultati confortanti, con una significativa riduzione dei valori di contaminazione del terreno". Lo assicura l'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica Lorenzo Riccetti, che fa riferimento alla situazione dell'Area privata situata in via Scossicci, a nord di Porto Recanati. Quel sito industriale è rimasto inquinato all'inizio degli anni 2000, a causa di un'alta concentrazione di solventi clorurati presente sulle falde acquifere. "A marzo scorso c'è stata una conferenza dei servizi, a cui ha partecipato il nostro Comune insieme con i proprietari dell'Area e gli enti preposti, come l'Ast di Macerata e l'Arpam – dice Riccetti –.

