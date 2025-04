Ilrestodelcarlino.it - In scena il film di Damiani, caccia agli attori

Cercasi, attrici e comparse a Urbino e dintorni. In autunno nella nostra provincia si terranno le riprese del nuovodi Matteo, dal titolo ‘Tutto l’universo’, promosso da MarcheCommission. Il regista urbinate, da anni operante a Roma al fianco di grandi nomi della regia di grande e piccolo schermo, cerca varie persone e per candidarsi c’è tempo fino a martedì 8 aprile. "Siamo lieti di annunciare l’apertura dei casting per la selezioni di, attrici e comparse di tutte le età per ildi- spiega Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura -, unico requisito: essere residenti nella regione Marche. Un’ opportunità per valorizzare il talento locale e coinvolgere la comunità nelle produzioni cinematografiche che grazie al grande lavoro di promozione portato avanti in questi due anni stanno girando sempre piùe serie tv nei nostri splendidi territori.