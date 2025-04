Lanazione.it - Dallo psicologo di base in sei mesi 62 utenti, anche 6 minori e 4 anziani

Lodifunziona. Attivato dalla Regione nel settembre scorso, il servizio nell’Asl Sud Est è già operativo in tre Case della Salute, una per provincia e a Siena è disponibile a Fontebecci. Qui dal 18 settembre 2024 al 31 marzo 2025 sono stati presi in carico 62, di cui 52 nella fascia d’età tra i 18 e i 65 anni, 6e 4 over 65. Il servizio consiste in sei incontri gratuiti con lodi, nuova figura che si affianca al medico di medicina generale e al pediatra nell’assistenza diappunto. E l’assessore regionale Simone Bezzini ha fatto visita a Fontebecci per incontrare la psicologa Rossella Primola, accompagnato dal direttore della Zona distretto Lorenzo Baragatti, dalla direttrice dell’Area dipartimentale di Psicologia Asl Margherita Papa e dal direttore della Psicologia Siena Luca Pianigiani.