Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 4 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sui tanti tornei di tennis di scena questa settimana. A Bucarest (Romania), Flavio Cobolli va a caccia della semifinale nel torneo ATP250. Lo stesso obiettivo sarà perseguito da Luciano Darderi e da Mattia Bellucci a Marrakech (Marocco).Inizierà anche il week end della F1 in Giappone, con il tradizione week end a Suzuka, tra i circuiti più iconici e complicati dell’intero calendario. Ferrari va a caccia di rivincite. Assisteremo poi al derby tricolore nell’Eurolega di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.Guarda l’Eurolega di basket su DAZN.