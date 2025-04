Bergamonews.it - La colomba pasquale di Mattia Premoli vola alto: è tra le migliori 10 in Italia

LaMadre della pasticceria La Primula, di, ha conquistato il palato degli esperti, distinguendosi tra le 22 colombe pasquali artigianali emergenti e guadagnandosi un posto d’onore nella classifica delle 10colombe classiche del Gambero Rosso.I lievitati pasquali sono stati assaggiati alla cieca e valutati al Gambero Rosso Academy di Roma da un panel composto da professionisti dell’arte bianca. Per realizzare la lista sono state selezionate realtà emergenti senza porre alcun paletto alle categorie di attività.Così è stato analizzato il lavoro di pasticcieri, fornai, pizzaioli, chef e gelatieri; scelti in collaborazioni con le curatrici di alcune delle rinomate guide della celebre casa editricena specializzata in enogastronomia. Dal Blind test è emersa la classifica definitiva dove, all’ottavo posto, èta ladi