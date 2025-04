Lanazione.it - Lorenzo Ballerini: Nuovi progetti sociali e ristrutturazioni Erp a San Lorenzo

Non nasconde la sua soddisfazione l’assessore al sociale. Snocciola dati e cifre, traccia un bilancio dei (quasi) primi due anni del suo incarico e guarda a "una serie diche certificano l’attenzione di questa amministrazione verso determinate problematiche". In modo particolare a quelle legate alla casa: "A fine estate – dice – partiranno i lavori che si concluderanno nel 2028 e ci consentiranno di ristrutturare completamente un immobile in via Calatafimi, nella zona di San, all’interno del quale saranno ricavati dodici alloggi Erp. Un intervento da quasi 4 milioni, reso possibile grazie ai Fondi di coesione sociale, e che vedrà la gestione degli appartamenti da parte di Casa Spa. Ma quello che conta è che dopo oltre vent’anni, l’ultima volta era stata nel 2004, l’edilizia residenziale pubblica è di nuovo al centro del programma dell’amministrazione comunale".