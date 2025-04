Bergamonews.it - “Una vita da Dea”, la prima a Orio nel segno di Gasp. Antonio Percassi: “Spero che rimanga”

Leggi su Bergamonews.it

al Serio. L’immagine di un emozionato Gian Pieroerini con gli occhi lucidi dopo la conquista della qualificazione europea nel primo anno sulla panchina dell’Atalanta è forse uno dei frame più forti e intensi dei quasi cento minuti di proiezione di “Atalanta – Unada Dea”, il docufilm che dal 14 al 20 aprile sarà in tutte le sale e che giovedì 3 aprile all’Uci Cinemas dicenter ha vissuto la sua ‘’. Racconta la settimana ‘ponte’ tra le due finali del 2024, quella persa a Roma in Coppa Italia, quella vinta a Dublino in Europa League. La gioia più grande, il punto più alto, la coppa alzata al cielo che ha inebilmente strappato il lungo applauso di tutta la sala.La proiezione, però, lascia spazio anche ad altri momenti topici. Perché ripercorre tutta la storia nerazzurra targata(bis) della società presa per mano in Serie B nel 2010 e portata fino al trionfo internazionale.