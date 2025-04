Bergamonews.it - L’uomo delle pergole fantasma: “Ma quale maxi truffa? Non scappo da Villongo, sistemerò tutto”

Leggi su Bergamonews.it

. I soldi sono arrivati, leno. Anton Stefano Brambilla, 53 anni, milanese, ha sborsato 13.500 euro sulla fiducia, ma a distanza di un anno la sua pergola non si è ancora vista. Ha sporto denuncia ai carabinieri e si è rivolto a un avvocato. Come lui hanno fatto altre persone, che si ritengonote. Tra di loro, ci sarebbero anche dei bergamaschi. “Siamo una trentina in– dice Brambilla -, per un importo complessivo attorno ai 200 mila euro”. Nell’occhio del ciclone è finito un 59enne di, amministratore unico di una società che ha sede legale a Milano, ma nessun ufficio operativo. La stessa società che Brambilla ha contattato via internet per acquistare l’agognata pergola.Il primo contatto tra i due è stato a marzo 2024. È passato più di anno, quando per una consegna ci vorrebbero “al massimo novanta giorni”.