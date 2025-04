Sport.periodicodaily.com - Sudtirol-Cesena: le probabili formazioni

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I padroni di casa si giocano, la salvezza, per cui soltanto una vittoria può ridare speranze, mentre i romagnoli devono difendere la loro posizione utile per i playoff.si giocherà sabato 5 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso di Bolzano.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la sconfitta subita a Mantova, gli altoatesini sono scivolati al quattordicesimo posto con 34 punti, ad una lunghezza dal playout e a tre dalla retrocessione diretta. Per uscire da questa situazione la squadra di Castori dovrà sfruttare il fattore casalingo dove ha ottenuto cinque risultati utili consecutivi nelle altrettante gare.I romagnoli sono più in alto in classifica con l’ottavo posto, ma nelle ultime tre gare hanno rallentato in virtù della sconfitta con la Juve Stabia e il doppio pareggio con Spezia e Brescia.