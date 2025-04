Volontariato l’addio ad Anna De Gobbi | Una vita dedicata ai più fragili

Anna De Gobbi, una delle figure di riferimento per anni del Volontariato modenese. La notizia della sua morte all'età di 89 anni è stata comunicata ieri dal Centro culturale Francesco Luigi Ferrari. Vedova dell'ex parlamentare della Democrazia Cristiana Dario Mengozzi, che è stato a lungo presidente della Camera di Commercio, nonché di Confcooperative, rivestendo numerosi incarichi a livello nazionale ed europeo, De Gobbi ha dedicato la sua vita al servizio delle persone più fragili e vulnerabili. Diplomata al "Fermo Corni", iniziò la sua carriera come insegnante presso il convitto maschile Mons. Gerosa, per poi formarsi come assistente sociale presso la Scuola di Parma. Nel 1958 entrò per la prima volta all'Istituto Charitas di Modena come tirocinante, un'esperienza che la segnò profondamente e ne tracciò il percorso di vita.

